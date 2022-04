Una excursionista ha estat evacuada aquest divendres a la tarda amb l’helicòpter dels bombers en un paratge al terme Sant Llorenç de Morunys, després que s’ha torçat el turmell. La dona havia sortit amb un grup de sis persones a caminar per la zona del Grau de Solord, on ha relliscat i s’ha lesionat el turmell. Els bombers, que han rebut l’avís a les 14.21 de la tarda, hi han desplaçat una dotació, i degut a l’orografia del terreny, la dona ha hagut de ser rescatada per l’helicòpter del GRAE i personal del SEM.