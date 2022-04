Tornen les retencions per la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa a les carreteres d'accés a les comarques de cobertura d'aquest diari. A la C-16, el flux de vehicles que es dirigeixen en sentit Puigcerdà s'ha fet notar i a la una de la tarda les cues superaven els sis quilòmetres, segons el Servei Català de Trànsit. Concretament, tres es registraven al terme municipal de Berga i els altres quatre a Cercs.

En sentit Cercs també hi ha hagut congestions. En aquest cas la una les cues s'enfilaven als quatre quilòmetres i mig al terme municipal de Berga i, com a mesura especial ja prevista per Trànsit, s'ha cancel·lat el carril lent.

La C-14, en sentit la Seu d'Urgell ha registrat 1 quilòmetre de cua a Organyà i un altre a Oliana entorn la 1 de la tarda.

370.000 vehicles

El Servei Català de Trànsit (SCT) calcula que 370.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15 h de dijous i les 15 h de divendres, durant la segona fase de Setmana Santa. L'operació retorn tindrà lloc des de les 12 h del diumenge fins a les 24 h de Dilluns de Pasqua i s'estima que retornaran uns 570.000 vehicles.