Els bombers han rescatat amb helicòpter, aquest dilluns a la tarda, un excursionista a Lles de Cerdanya que s’havia fet mal al peu i no podia caminar. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, han rebut l’avís a quant faltaven cinc minuts per un quart de sis de la tarda. L’excursionista es trobava a la zona de la Fon del Mosquit de Lles i ha estat traslladat a l’aeroport de la Seu d’Urgell on ja l’esperava una ambulància del SEM.