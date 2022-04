Un detingut pels Mossos d’Esquadra a Salt va gravar el passat 14 d’abril un vídeo amb el seu telèfon mòbil mentre era al vehicle policial i amb les manilles posades. Segons ha avançat elcaso.cat i han confirmat els Mossos d’Esquadra a l’ACN, es tracta d’un noi jove, al qual la policia qualifica de “reincident” i que va pujar la gravació a la xarxa social TikTok. Els Mossos reconeixen que el protocol policial estableix que s’han de requisar els efectes personals del detingut abans de pujar-lo al cotxe però afegeixen que en algunes situacions, si les circumstàncies obliguen, es pot fer l’escorcoll després de traslladar al detingut a la comissaria. Els Mossos d’Esquadra estan fent una investigació interna per aclarir els fets.

El passat 14 d’abril, dijous sant, agents de Mossos d’Esquadra de la comissaria de Salt van acudir a resoldre un incident a la via pública i van detenir un noi jove. Aquest noi va ser traslladat a la comissaria en el vehicle policial i allà ell mateix es va gravar un vídeo amb el mòbil que va penjar a la xarxa social TikTok. De fet, a la gravació se’l veu parlant amb els Mossos, recriminant-los la detenció, i passant després a un registre provocador amb el que pregunta als agents: “Què podem dir per la meva gent de TikTok?”

Un delinqüent “reincident”.

Els Mossos d’Esquadra reconeixen que aquest no és el protocol habitual. El reglament policial estableix que quan es fa una detenció es requisin els efectes personals abans de fer pujar al detingut al cotxe. Però afegeixen que ocasionalment, si les circumstàncies obliguen, es pot fer l’escorcoll després del desplaçament. Les fonts policials, però, no confirmen que aquest fos el cas de la detenció de dijous passat a Salt. De fet, els comandaments de la comissaria estan duent a terme una investigació per aclarir els fets.

També es veu al vídeo que el jove porta les manilles per davant i el protocol diu que s’han de posar per darrere l’esquena. El vídeo dura almenys un minut i mig i se sent al detingut lamentar-se de la detenció al mateix temps que demana als agents que el portin davant del jutge de guàrdia abans que aquest acabi el seu torn. I acaba mirant a la càmera i dient: “Doncs res, gent, aquí, un dia al calabós”.