Un accident de trànsit amb tres ferits talla aquest migdia la B-431 entre Artés i Calders. Segon el Servei Català de Trànsit, dos vehicles han xocat lateralment cap a 2/4 de 12 del migdia entre els quilòmetres 41 i 42.

Arran de la topada, un dels dos cotxes ha caigut per un marge d'uns dos metres i els Bombers han hagut d'intervenir per excarcerar una persona que havia quedat atrapada.

El SEM ha evacuat els ferits a l'hospital de Sant Joan de Déu, un d'ells en helicòpter. El pronòstic de tots tres és de menys greu.

El punt on ha passat l'accident és un tram de calçada estreta i revolts molt tancats. Precisament, la Generalitat té en marxa un projecte (que va presentar el febrer) per eixamplar i condicionar aquest traçat de la B-431 entre Artés i Calders, per millorar-ne la seguretat, ja que és molt freqüentat per veïns del Moianès que l’utilitzen d’enllaç cap a l’eix Transversal.

Els treballs se centraran en un tram d’1,2 quilòmetres entre la sortida d’Artés i l’entrada a la urbanització de Vista Pirineu, que és el més sinuós, amb què pràcticament es preveu doblar la calçada actual, que passarà dels poc més de 5 metres que té ara a tenir-ne 9, amb dos carrils de 3,5 metres d’amplada cada un, dos vorals d’un metre per banda, i cuneta trepitjable en alguns trams, on la calçada s’eixamplarà fins a un total d’uns 11 metres. Tot plegat costarà uns 5,2 milions d’euros, i es preveu que l’obra s’hagi pogut completar al llarg del 2023.

En fases posteriors encara per concretar, hi ha la intenció de completar les millores en el tram que queda des de Vista Pirineu fins al nucli de Calders, i també d’acabar la variant d’Artés.