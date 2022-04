Els Mossos han detingut al Pont de Vilomara i Rocafort un dels còmplices que va ajudar un pres de Lledoners a fugir durant una visita al dentista a Terrassa a principis de mes.

Segons ha informat la policia catalana, cap a les 20.30 hores d'aquest dilluns, agents dels Mossos van aturar una motocicleta conduïda per un home i amb una dona de passatgera. Tant el noi com la noia es van resistir i el primer va acabar colpejant els agents. Aquests van arrestar-los, al primer per conduir sense permís i portar una moto robada i per agressió als agents, mentre que a la noia per resistència.

En arrestar-los, els mossos van comprovar que el noi tenia una ordre de detenció per haver ajudat el pres de Lledoners a fugir dues setmanes abans.

El pres va fugir aprofitant un trasllat al dentista, a Terrassa. L'home es trobava en situació de presó preventiva i tenia una visita programada. Per aconseguir la fugida, va comptar amb l'ajuda de diverses persones, una de les quals és el jove arrestat aquest dilluns.