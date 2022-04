El pròxim 27 d'abril a les 10 h l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà una baralla entre dues dones que va tenir lloc a la terrassa de la Taverna del Pintxo de Manresa el 4 de maig de 2017. La Fiscalia acusa d'un delicte de lesions amb ús d'instrument perillós i causant de deformitat, a una, i d'un delicte lleu de lesions, a l'altra.

Segons l'escrit de la Fiscalia, els fets van passar quan una de les acusades es trobava asseguda a la terrassa de la Taverna del Pintxo, situat a la plaça Independència, amb unes amigues, i va arribar l'altra acusada acompanyada d'un home que era l'exparella sentimental de la primera. Per aquest motiu, segons assegura l'acusació, es va iniciar una discussió entre les dones que va arribar a les mans fins que una d'elles presumptament va agafar una copa de la taula i va estavellar-li a l'altra a la cara. A conseqüència dels fets la principal afectada va patir "lesions consistents amb ferides contuses i superficials a nivell nasal, labial i braços, deixant seqüeles en el seu cos". La Fiscalia demana 3 anys i mig de presó per a l'acusada de l'agressió amb la copa, i una multa de 45 dies amb una quota diària de 6 euros (270 euros) per a la presumpta agressora lleu.

L'agressora greu s'enfronta a una demanda d'indemnització de 750 euros per les lesions causades i d'11.600 euros per les seqüeles, mentre que l'altra acusada s'enfronta a pagar 180 euros per les lesions.