La mare de la víctima de la violació a Igualada la nit de la Castanyada del 2021 ha celebrat que "per fi s'ha fet justícia". "Divina i policial", ha afegit a Catalunya Ràdio. La dona ha explicat que els Mossos l'han trucat a primera hora del matí per informar-la que havien detingut el presumpte agressor de la seva filla i ha assegurat que no s'ho creia. Ha explicat que han estat uns mesos de molta incertesa i molt durs. Sobre l'estat de la seva filla, ha dit.

Al novembre va escriure una carta al president espanyol, Pedro Sánchez, en la que li demana mesures per evitar fets com el que ha patit la seva filla. En la missiva, que ha publicat 'La Vanguardia', demana que, a les zones d'oci, hi hagi un accés per edats i que, en aquelles on van adolescents, es prohibeixi el consum de drogues i alcohol.