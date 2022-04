Una persona va morir aquest dimecres a la nit en un accident a la carretera B-224, al punt quilomètric 21,8 a l’altura de Sant Esteve Sesrovires. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 23.33 h.

Per causes que encara s’estan investigant, es va produir una sortida de via amb bolcada i el seu conductor, i únic ocupant, va morir. Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 44 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.