L’Espai Òmnium de Manresa es va omplir ahir en la presentació del llibre Qui va matar l’Helena Jubany. Entre el públic hi havia familiars i amics de la manresana Montse Careta, que ara fa poc més de 20 anys va entrar a la presó, on es va suïcidar reivindicant la seva innocència en un crim que ara per ara la justícia continua sense resoldre.

En una breu introducció, la periodista i presidenta d’Òmnium Bages-Moianès, Anna Vilajosana, recordava que el 2005, juntament amb el també periodista Joan Piqué, ja van publicar un reportatge sobre el cas a Regió7 i mantenia la seva esperança que «el bon periodisme ajudi a resoldre casos com aquest» convençuda de la innocència de Montse Careta. Piqué, a la taula amb Yago García, l’autor del llibre, confessava tenir una sensació «d’impotència» perquè «no vam poder ajudar més» a descobrir qui va matar la bibliotecària mataronina i acabar d’aclarir i poder dir «ben alt que la Montse Careta és innocent».

Al seu torn, l’autor del llibre, Yago García, explicava que quan va conèixer el cas, el 2015, aquest estava en «l’oblit». A partir d’aquí, va fer un repàs a la investigació, en la qual «un ha de posar molta voluntat per no veure mala fe» a un conjunt «d’errors» com no haver escorcollat el pis fins set hores després de la detenció de Careta, que al seu es va fer dos mesos després del crim o no haver fet una anàlisi de tot el contingut de l’ordinador de Jubany que ha permès la reobertura del cas. També va parlar de la perspectiva que es va tenir del crim en el seu moment, amb la possibilitat que estigués vinculada a un joc de rol, i no la d’un feminicidi. De fet, va assegurar que «la Montse va ser una víctima i el fet que callés no la converteix en culpable perquè les víctimes protegeixen el seu opressor». També va recordar la lluita de les dues famílies, Careta i Jubany, perquè la justícia arribi al fons del cas, que es va reobrir el desembre i pel qual ara hi ha un investigat, Xavi J., que demà ha declarar als jutjats.