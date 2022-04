El jutge ha retirat el passaport a l’actualment únic imputat per l'assassinat d’Helena Jubany el desembre del 2001, Xavi Jiménez, després que aquest divendres al matí declarés davant del jutge. Jiménez, que durant un temps va treballar a Manresa, tampoc podrà sortir del país i haurà de comparèixer mensualment als jutjats. Tot i això, l’instructor va descartar la seva entrada en presó preventiva, tal i com demanava la família Jubany.

En la seva compareixença als jutjats, Jiménez s'ha limitat a respondre les preguntes del seu advocat i s'ha desvinculat dels anònims que va rebre la víctima setmanes abans del crim. Això malgrat que l'informe cal·ligràfic realitzat pel Cos Nacional de Policia (CNP) l'apunta directament a ell.

"Podrien haver-hi altres explicacions alternatives, però com no que dona cap explicació es fa difícil descartar que la seva implicació sigui màxima", apunta l'advocat de la família Jubany, Benet Salellas. La família demana ara al jutge que s'aprofiti la tecnologia actual per repetir els anàlisis d'ADN a la roba de la víctima i poder donar un "salt qualitatiu" a la investigació.

Aquesta petició té també el suport de Fiscalia i de la mateixa policia que, segons ha detallat Salellas, es veu "capacitada" per trobar nous indicis en les peces personals d'Helena Jubany recollits al lloc del crim i que encara es conserven. El jutge haurà de decidir en els pròxims dies si accepta aquesta i altres diligències sol·licitades per les parts.

Per Salellas, la prova d'ADN és "clau" perquè en cas d'aparèixer noves mostres que no corresponguessin a la víctima s'hauria de forçar Jiménez a sotmetre's a una prova per contrastar els perfils genètics. "Ens podríem ubicar en un context de judici oral", s'aventura a afirmar l'advocat.

La figura de Jaume Sanllehí

A banda d'aquesta prova, la família també vol cridar a declarar l'amic d'un altre dels membres de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), Jaume Sanllehí, que desmuntaria part de la coartada de l'investigat. Jiménez ha reiterat davant el jutge que la nit de la desaparició de la jove era amb Sanllehí prenent una cervesa i aquest nou testimoni diu que Sanllehí era amb ell.

L'obra del dubte també planeja sobre la segona part de la coartada de Jiménez, segons l'acusació particular. L'investigat ha defensat en la vista d'aquest divendres que després de passar el vespre amb Sanllehí va anar a dormir a casa del seu pare. Actualment, però, el pare de l'investigat pateix problemes de memòria i no pot ser citat a declarar.

Per tot plegat, tant la fiscalia com l'acusació particular acusen Jiménez de participar en l'assassinat d'Helena Jubany. Segons la família, a més, en seria el coautor del crim, donant per fet que hi van participar altres persones: "Porten més de vint anys callant i mentint. Volem que parlin i ens expliquin la veritat", exclama el germà de la víctima, Joan Jubany.

En aquest sentit, Joan Jubany afirma que "amb les proves que hi ha ara mateix", en l'assassinat d'Helena Jubany hi estan implicats tant Xavi Jiménez com Santi Laiglesia. Aquesta segona persona ja va ser investigada en el seu dia i el seu cas es va arxivar el 2005. Si no apareixen indicis nous que el tornin assenyalar, quedaria lliure de càrrecs el 2025.

Després de la declaració d'aquest divendres el jutge ha de decidir si deixa en llibertat Jiménez o ordena presó provisional, com a demanat la família. Al final de la vista, el magistrat ha fet un recés per dinar i tornarà a citar Jiménez a la tarda per tal de comunicar-li la seva decisió. En els pròxims dies també s'haurà de pronunciar sobre les noves diligències a practicar. Per la seva part, la defensa de Jiménez ha demanat el sobreseïment de la causa i la llibertat de l'investigat. A la sortida dels jutjats, però, ha declinat fer valoracions davant els mitjans de comunicació.

Per aquest cas es va imputar la manresana Montse Careta, que va ser detinguda i empresonada el febrer del 2002. Posteriorment, ella es va suïcidar al centre penitenciari reividicant la seva innocència. Des de llavors, la seva família i amics han lluitat per netejar el seu nom i que es trobi el culpable o culpables del crim.