Els Mossos d’Esquadra han arrestat aquest dilluns al matí un suposat segon còmplice del pres de Lledoners que el passat a principi d’abril va fugir quan era traslladat en una visita al dentista. Segons han explicats fonts dels Mossos d’Esquadra, l’arrestat és un jove de 19 anys que aquest dilluns al matí s’ha presentat de forma voluntària i acompanyat d’un advocat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Manresa, on està a l’espera de passar a disposició judicial.

Es tracta del segon detingut en relació aquesta fugida després que dilluns de la setmana els Mossos d’Esquadra ja detinguessin un primer còmplice al Pont de Vilomara. La detenció la van fer agents del mateix cos, en observar un noi i una noia que anaven en un moto que havia estat robada. Quan van identificar el conductor, va resultar que no tenia carnet i que a més a més estava en recerca en relació a la fugida del pres. En aquell moment, el conductor de la motocicleta es va posar nerviós, va oposar resistència i va acabar colpejant els agents. Els Mossos el van detenir, juntament amb la noia que anava amb ell a la moto. L'home, de 26 anys, va ser arrestat per haver robat una moto, per conduir sense permís i per atemptat a agent de l'autoritat, si bé poc després del seu arrest va saltar l'ordre de detenció que tenia pendent com a còmplice del pres fugat.

La dona que anava en la motocicleta també va ser detinguda, acusada d'atemptat a agent de l'autoritat.

Tot i això, la investigació continua oberta per intentar localitzar el pres, de 22 anys, que complia una condemna d’11 mesos de presó per robar per encastament en un concessionari de motocicletes. L’home va fugir el 5 d’abril al matí en el marc d’un trasllat a una clínica dental de Terrassa. El pres era custodiat per dos agents quan sortia del centre dental i de cop, un dels còmplices va atacar els agents amb un extintor. El reclús va aprofitar aquell moment per fugir i a hores d’ara encara no ha estat localitzat. A part de la condemna que estava complint, el pres també té obertes altres causes i pendents alguns judicis, pels quals també té ordres de presó preventiva, entre ells un per un robatori en una casa habitada.