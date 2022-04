Enxampen a l’aeroport de Barcelona el lladre d’un supermercat de Solsona

El passat 20 d’abril els Mossos d’Esquadra van detenir el presumpte autor de tres furts en un supermercat de Solsona a l’aeroport de Barcelona. Segons han explicat fonts dels cos policial català, aquell dia, la Policia Nacional els va alertar que en un control a l’aeroport de Barcelona havien identificat un home de 32 anys sobre el qual hi havia pendent una ordre de detenció per tres furts en un supermercat de la capital del Solsonès. Aquest home hauria actuat juntament amb un altre lladre, que ara per ara no ha estat detingut.

Segons les fonts, els tres furts es van produir els dies 8 i 16 de febrer i el 9 de març i en total, els dos homes van robar productes per un valor de 950 euros. Es dona la circumstància que el 7 de març, dos dies abans del darrer furt a Solsona, aquests dos homes, ambdós de 32 anys, ja havien estat detinguts a Ponts també per, presumptament furtar en un supermercat. El 9 de març hi va haver un nou furt a Solsona i es va identificar els dos homes com els seus presumptes autors. Com que no se’ls va localitzar es va emetre una ordre de recerca i detenció contra ells. Finalment, el passat 20 d’abril es va detenir un dels presumptes autors del furts quan la Policia Nacional el va identificar a l’aeroport de Barcelona i el van transferir als Mossos d’Esquadra. L’home, que ja tenia antecedents també per furts, va quedar en llibertat amb càrrecs després de prestar declaració.