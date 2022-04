La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i la Plataforma No + morts a la C-55 han convocat, per aquest dissabte, una concentració per l’accident mortal que es va produir dilluns de la setmana passada en aquesta carretera.

La concentració es portarà a terme al punt quilomètric 6,3, al polígon industrial de Can Vinyals Oest d’Olesa, que és molt proper al lloc on es va produir l’accident, el quilòmetre 7,7, al viaducte de la zona de la Puda. En aquest sinistre, un xoc frontal entre un turisme i un camió hi va perdre la vida un veí de Manresa de 51 anys. Amb aquest tall, els organitzadors reivindiquen «la urgent necessitat» de desdoblar la C-55 en el seu tram entre Manresa i Monistrol de Montserrat i la gratuïtat de la C-16. La C-55 és «una via absolutament saturada per l’alta densitat de trànsit, que de fa ja masses anys no respon a les necessitats de comunicació de la comarca», remarquen els organitzadors que conviden a tots els ciutadans i «en especials als regidors i alcaldes de la comarca del Bages» a participar-hi. El tall es farà a les cinc de la tarda, però la trobada per als qui es vulguin manifestar serà un quart d’hora abans al mateix polígon Vinyals Oest.