El Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinació amb les policies locals i els Mossos d’Esquadra, porta a terme al llarg de tota aquesta setmana una campanya contra les distraccions durant la conducció.

Segons assenyala el SCT, durant l’any 2021, aquestes conductes van continuar sent la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes, per davant de la infracció d’una norma, l’errada del conductor i la velocitat inadequada. Accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS van estar al darrere d’un 23,5% de la sinistralitat, és a dir, d’un de cada quatre accidents amb víctimes.

En la darrera campanya centrada en el control de les distraccions durant la conducció, que es va portar a terme el passat mes de novembre, es van imposar 2.790 sancions, 1.573 de les quals per ús del telèfon o algun tipus de dispositiu mòbil.