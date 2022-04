La Direcció General de Protecció Civil tindrà una xarxa de treballadors socials per millorar l’atenció en les emergències. Ho estableix un conveni de col·laboració que han signat el departament d’Interior i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

El conveni preveu integrar membres del col·legi en les diferents comissions tècniques i grups de treball que puguin incidir com a preparació i resposta a emergències i garantir el seguiment dels afectats en la fase de recuperació, tal i com s’ha fet en casos com el de Germanwings (2015) o durant la pandèmia.