L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 12 anys i 9 mesos de presó per maltractar la parella en diverses ocasions al llarg de la relació que van mantenir durant poc més d'un any i de violar-la la nit del 7 al 8 de març del 2020 en una àrea de servei de l'autopista. Els Mossos d'Esquadra van localitzar la víctima caminant pel voral però, en aquell moment, no el va voler denunciar. Segons ha explicat al judici, es va decidir a interposar denúncia arran d'una pallissa que li va clavar el 22 de març al domicili que compartien a Girona. L'acusat, que només ha respost a les preguntes de la defensa, diu que "mai" la va colpejar ni agredir sexualment i apunta que la noia "s'autolesionava".

Al judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, la víctima ha relatat diversos episodis de maltractament al llarg de la relació sentimental que va mantenir amb el processat, que va durar poc més d'un any. Durant aquest temps, van conviure en un domicili de Barcelona i en una habitació llogada en un pis de Girona. "Sempre el clavava cops de puny però després em deia que canviaria i em convencia perquè no el deixés", ha explicat la víctima.

Un d'aquests episodis va tenir lloc la nit del 7 al 8 de març del 2020, després que la parella sortís de festa a una discoteca de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Segons ha relatat la noia, durant la nit el processat es va posar "gelós" perquè un altre home va voler ballar amb ella: "Em va fer una mirada per marxar". Eren les cinc de la matinada.

Van anar cap al vehicle per tornar a Girona però la víctima ha explicat que no volia que ell conduís perquè havia begut alcohol. El va intentar convèncer de quedar-se a dormir a un hotel però, segons ha relatat, la va començar a colpejar. "La va agafar pel braç i la va introduir al vehicle utilitzant la força física. Seguidament, li va propinar diversos cops de puny a la cara i va posar el cotxe en marxa", sosté la fiscalia.

Quan el cotxe estava en marxa, i sempre segons la versió de la noia, li va continuar insistint perquè aturés el vehicle. El processat, però, li va respondre que "s'estavellarien junts". Va aconseguir que parés el cotxe amb l'excusa que havia orinar. Llavors, segons ha continuat declarant, va intentar fugir però pels nervis del moment i perquè no havia menjat durant la nit es va "desmaiar".

La noia ha exposat que el processat, ajudat d'un altre home que no han pogut identificar a qui li va dir que la seva dona s'havia desmaiat per la ingesta de tòxics, la va tornar a carregar el vehicle i va reprendre la marxa. Ja a l'autopista, ha explicat que l'acusat va aturar el cotxe en una zona d'aparcament i, un cop allà, la va violar.

La víctima va aconseguir fugir i va començar a caminar pel voral de l'autopista. Poc després, i alertats per altres usuaris de la carretera, va arribar una primera patrulla dels Mossos d'Esquadra que van fer anar la víctima i el processat fins a una benzinera que hi havia més endavant. La noia ha explicat que els dos agents eren homes i que li va fer "molta vergonya" explicar què havia passat. Els policies van demanar suport d'una unitat de seguretat ciutadana de Sant Celoni, en la que hi havia una agent femenina.

La policia ha exposat que la víctima va ser "molt reticent" a declarar i que li havia "d'estirar" les paraules. Només va aconseguir saber que caminava pel voral perquè s'havia "barallat o discutit" amb la parella i que no el volia denunciar. La víctima ha dit que tenia "por" perquè l'acusat li havia assegurat en més d'una ocasió que si el denunciava la podien deportar al seu país d'origen perquè estava en situació irregular a Catalunya.

La víctima va decidir tornar a casa amb el processat. Pocs dies després, el 31 de març, la parella va tornar a discutir, ja al domicili que compartien. Segons denuncia, l'acusat li va tornar a clavar cops de puny a la cara i li va estirar els cabells.

La noia ha subratllat que es va decidir a deixar-lo arran del darrer episodi que descriu, el 22 de maig. A la sala de vistes, ha declarat que l'acusat li va clavar una pallissa a cops de puny i li va arribar a "oprimir fortament el coll". La víctima va témer per la seva vida i va demanar ajuda a familiars que tenia a la zona de Barcelona per poder fugir del pis. També va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.

A la causa hi ha aportats tres vídeos que la víctima es va gravar a ella mateixa amb les lesions que presumptament li va fer l'acusat. "Es veu que té la cara com un cromo", ha dit la fiscal a l'informe. També hi ha inclosos àudios de whatsapp que la noia va anar a enviant a familiars explicant les agressions de les que era víctima.

S'autolesionava

L'acusat, que ha declarat al final del judici i només ha respost a les preguntes de la defensa, ha negat totes les acusacions. Segons diu, "mai" va colpejar la noia ni tampoc la va obligar a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat: "Sempre van ser amb consentiment". A més, ha afegit que la nit del 7 al 8 de març no van tenir sexe al cotxe.

El processat ha dit que la víctima era una "persona tòxica" i que li havia dit que la volia deixar. Això, sumat a "que no tenia papers", serien, segons insinua, els motius de la denúncia. L'acusat sosté que, al llarg de la relació, la noia s'havia intentat suïcidar "en un mínim de tres ocasions" i que s'autolesionava. Per acreditar-ho, ha aportat una fotografia feta a l'abril on es veu la noia intentant-se escanyar. La víctima ha reconegut els intents de suïcidi perquè "no podia més" amb la situació però ha negat que es fes ella mateixa les ferides a la cara.

Segons el relat de l'acusat, quan va marxar de casa el 22 de maig (el dia de la suposada darrera pallissa), la noia no tenia "cap lesió" a la cara i apunta així que s'ho va fer ella mateixa per perjudicar-lo.

La fiscal l'acusa d'un delicte de violació, tres delictes de maltractament en l'àmbit de la violència contra la dona i un delicte lleu d'injúries i vexacions injustes. Sol·licita, en total, 12 anys i 9 mesos de presó i 10 dies de localització permanent. En concepte de responsabilitat civil, xifra la indemnització en 6.350 euros. La defensa demana l'absolució.

El judici ha quedat vist per a sentència.