Ana Cameno, al centre de la imatge, en un moment del programa de La Sexta ’Equipo de investigación’ emès el 2011.

Ana Cameno ha negat en el judici ser narcotraficant i ha assegurat que han construït respecte a ella de manera «maquiavèl·lica» el personatge de 'reina de la coca' després de no accedir a amenaces d'un cap policial d'implicar altres persones, i ha mantingut que «és una persona normal i corrent» i «de bona família». L'Audiència Nacional ha deixat aquest dijous vist per a sentència el judici de Cameno, per a la qual el fiscal ha demanat 25 anys de presó, i d'altres onze acusats que van ser detinguts el 2014, en una operació desenvolupada a Madrid, Cadis, Alacant i Valladolid, quan preparaven suposadament la distribució de cent quilos de cocaïna des de La Línea de la Concepción (Cadis). Cameno, que no havia declarat en el judici seguit per narcotràfic, blanqueig de capitals i tinença il·lícita d'armes, ha utilitzat el torn de l'última paraula per a les seves primeres manifestacions i ha assegurat que l'àlies 'reina de la coca' ha estat «un personatge que han construït».

I ha assegurat: «Sóc una persona com cal, normal i corrent, que vinc d'una bona família, que he treballat durant tota la meva vida i he tingut fins a cinc feines i negocis de tota mena, fins a una productora de televisió catorze anys i que tot el que tenia a Sevilla la Nueva (Madrid), on vivia, era legal». «Quan el 2011 em van detenir per primera vegada el cap de grup de la Policia Juan Luján em va dir que jo havia de dir unes certes coses, fer un vestit a mida, però li vaig contestar que no era capaç de perjudicar a ningú i em va amenaçar que anava a destruir-me i a estar a la presó com FIES -fitxer d'interns d'especial seguiment- i durant sis anys vaig estar escoltada i sense poder comunicar-me amb ningú», ha denunciat.

Ana Cameno ha mantingut que «això és una continuació maquiavèl·lica» d'aquest primer arrest i ha recalcat: «Jo no soc cap narcotraficant, ni cap cap de persones que ni conec» en referència als altres acusats. «Aquest senyor -en referència al cap policial-, que té una obsessió cap a mi, el que volia és que a Ana Cameno la pengessin d'un pal o una cosa així i ha creat un personatge que ha enfonsat a la meva família, que és una bona família, i no sóc cap de ningú», ha insistit. Ha recordat que quan va haver de ser sotmesa a una operació la van portar «en un furgó com si fos un gos» i ha afegit: «Aquest senyor va omplir el quiròfan de policies perquè volia que li digués el que ell necessitava».

També ha fet referència a José Ramón Mora, la seva exparella, en recerca i captura per no presentar-se al judici, del qual ha dit que el va conèixer a la presó i ha manifestat que el va cuidar «com a un fill», que era una «persona tòxica, que era un drogoaddicte que ha fet uns certs actes i jo intentava estar paral·lelament a ell». Cameno, que ha dit que està «sense un duro i sense res», ha assenyalat que després de dos anys a la presó en sortir el citat cap policial li va dir que sortís a La Sexta -que va emetre un reportatge sobre ella, al qual tampoc va accedir.

«Al final he acabat tancada a casa de la meva mare i no vull ni conduir perquè tinc pànic al fet que tornin a escoltar-me i tornin a ficar-me a la presó, i al final em quedaré boja o tarada amb el tema de les escoltes que és l'única cosa que han fet durant gairebé dotze anys de la meva vida, a la presó i en sortir per la fixació d'aquest senyor cap a mi», ha indicat. I ha conclòs dient: «No sóc capaç de fer mal, el d'aquí a dalt és l'únic que em pot jutjar, en l'únic que crec és en déu i déu s'adonarà, espero que atenguin les meves súpliques i que em vegin com un ésser humà».