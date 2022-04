La Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra van desarticular un clan que es dedicava al tràfic de drogues a la comarca del Garraf i que, entre altres llocs, tenia proveïdors a Martorell, on es va fer un escorcoll.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra, agents del cos conjuntament amb agents de la Policia Nacional van detenir el passat 22 d’abril, set homes com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

La investigació conjunta entre Mossos d’Esquadra i Policia Nacional es va iniciar quan es va tenir coneixement que en dos establiments comercials oberts al públic, ubicats al municipi de Sant Pere de Ribes, s’hi venien substàncies estupefaents.

Amb aquesta informació es va muntar un equip conjunt d’investigació que va permetre identificar el responsable d’aquesta activitat il·legal, un home que ja havia estat detingut l’any 2014 per il·lícits penals de la mateixa naturalesa.

Els agents van esbrinar que el principal investigat havia retornat a l’activitat delictiva de la venda de substàncies estupefaents, concretament cocaïna, haixix i marihuana, a consumidors finals. Cal esmentar que la venda de les drogues es realitzava en un supermercat, un bar i un gimnàs de Sant Pere de Ribes.

L’investigat era coneixedor de les pràctiques policials i dificultava la investigació policial, interactuant en un entorn hermètic. Tot i així, es va aconseguir identificar part dels seus proveïdors, ubicats a les localitats de Martorell i Vilafranca del Penedès.

El passat 22 d’abril es va realitzar la fase final de la investigació amb onze entrades i registres, sota la tutela del Jutjat d’Instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú, en els domicilis dels investigats i els establiments comercials on es desenvolupava l’activitat delinqüencial situats als municipis de Martorell, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès.

Durant els escorcolls, on també va col·laborar la Policia Local de Sant Pere de Ribes, es van intervenir 80.000 euros en efectiu, 125 monodosi de cocaïna, 60 grams de cocaïna, 50 barretes de haixix, 225 monodosi de marihuana, una arma de foc, així com estris per a dosificar les drogues.

Finalment, es va detenir set persones per la comissió d’un delicte continuat contra la salut pública i es van denunciar set persones més per situació irregular al país.

En el dispositiu, hi van participar més de cent agents de la comissaria del Garraf, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, de la Brigada Mòbil, de la Unitat Canina, agents del Cos Nacional de Policia i agents de la Policia Local de Sant Pere de Ribes.

Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar l’ingrés a presó de quatre dels detinguts. La resta van quedar en llibertat amb càrrecs.