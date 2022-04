Detingut en ser enxampat dos cops en una nit conduit sense carnet, al Bages

Un conductor va acabar detingut en ser enxampat dos cops, en una mateixa nit, conduint sense carnet per carreteres del Bages. El primer cop que els Mossos d’Esquadra van aturar el conductor va ser a la C-55, a la zona del polígon industrial de Bufalvent a Manresa, a dos quarts de 12 de la nit de dimarts a dimecres. Allà, una patrulla va veure un vehicle conduint a gran velocitat i quan el van parar, va resultar que el conductor no tenia permís de conduir. Arran d’aquests fets, els agents van denunciar l’home i li van indicar que una altra persona havia de conduir el vehicle. El conductor i els ocupants del cotxe, van avisar una altra persona i van marxar del lloc.

Hores més tard, cap a dos quarts de dues de la matinada de dimecres, una altra patrulla dels Mossos d’Esquadra van detectar un vehicle, també a gran velocitat, a la carretera BV-3012, al terme de Fonollosa. Els agents el van aturar i en identificar el conductor, aquest va resultar ser el mateix que una altra patrulla havia aturat poc abans de la mitjanit a Manresa. Arran d’aquests fets, els mossos van procedir a la detenció de l’home per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut mai el permís i per un delicte de desobediència per haver cas omís de l’ordre de no conduir donada en l’anterior control.

El conductor va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.