Matinada d'incidents a l'Anoia: Incendis en vuit contenidors, una masia, un habitatge i un vehicle

Els Bombers de la Generalitat han hagut d'extingir el foc de vuit contenidors a l'Anoia en poc més d'una hora la matinada de dijous. El primer incendi ha tingut lloc a les 00.10 h al carrer Doctor Pujades d'Igualada, amb dos containers afectats. El fum ha afectat la façana d'un edifici proper, segons fonts del mateix cos.

La mateixa xifra de containers s'han hagut d'apagar durant la segona, amb avís a les 00.13 h a l'avinguda Barcelona del mateix municipi. Una hora i dos minuts després, ha tingut lloc l'avís que ha activat la tercera actuació de la nit. De nou, dos elements del mobiliari urbà en flames al carrer Veciana d'Igualada. En aquest cas, el foc ha afectat el lateral d'un vehicle.

Uns minuts abans, els Bombers ja han hagut d'apagar-ne un altre a Santa Margarida de Montbui, al carrer Sant Miquel. Les sortides a l'Anoia han culminat amb l'extinció d'un vuitè container situat al costat del poliesportiu Can Titó de Vilanova del Camí. En tots els casos Bombers hi han enviat una dotació. Al Bages també han hagut de sufocar un incendi de les mateixes característiques, concretament al carrer de Mura de Sant Vicenç de Castellet. En aquest cas, els Bombers han rebut l'avís a les 23.55 h.

Crema una masia abandonada a Montmaneu

A més, a la mateixa comarca, concretament a Montmaneu, ha cremat una masia abandonada a prop del punt quilomètric 532,2 de l'antiga N-II. Els Bombers hi han enviat cinc dotacions per aturar les flames que afectaven l'edifici, que és un antic restaurant.

Aquesta matinada (avís 02.14h) hem treballat en l'extinció d'un incendi que ha afectat una masia abandonada, i en mal estat, a Montmaneu.

Hi hem treballat amb 5 dotacions #bomberscat.

Cap persona ferida. pic.twitter.com/NM6GKvawP0 — Bombers (@bomberscat) 28 de abril de 2022

Un vehicle i un humidificador

Per un altre costat, ha cremat un vehicle al carrer Can Benet de la urbanització el Portell de Piera. Aquest incident, registrat entorn les 3 de la matinada, ha afectat un pi situat a pocs metres. De nou a Igualada, cinc dotacions de Bombers han treballat per sufocar un foc en un habitatge del número 4 del carrer Carme Verdaguer originat per un humificador situat al traster. La casa ha quedat afectada per fum i no s'han hagut de lamentar danys personals.