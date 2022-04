El conductor d'una motocicleta, un home de 62 anys i veí de Barcelona, ha mort aquest divendres a la tarda en una sortida de via a la C-16, a Cercs. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc poc després de les 5.

Per causes que encara s’estan investigant, la motocicleta del finat, que viatjava sol, ha sortida de la carretera al punt quilomètric 100 de l'eix del Llobregat i ha caigut per un terraplè de més de tres metres. Com a conseqüència de l’accident i tot i els intents per reanimar-lo, l'home ha perdut la vida.

Arran de la incidència, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat la via en sentit sud i s’han fet desviaments per la C-1411z. A hores d’ara, la circulació ja torna a ser fluïda, segons Trànsit.