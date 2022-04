155 càmeres i un buit de 20 minuts porten la policia al violador d’Igualada

L’anàlisi dels enregistraments d’unes 155 càmeres de videovigilància i una desaparició del sospitós durant 20 minuts, després que aquest seguís la víctima, van conduir els Mossos d’Esquadra cap al presumpte autor de l’agressió sexual acompanyada d’una violència extrema que va tenir lloc la nit de l’1 de novembre passat a Igualada. L’investigat és Bryan Raimundo C. M, que va ser detingut la matinada de dijous de la setmana passada a casa seva, en la investigació que els Mossos d’Esquadra han batejat com el Cas Nit.

L’agressió es va produir al polígon industrial de les Comes. En les càmeres que hi ha a les empreses situades entre el punt on hi ha la discoteca Èpic, on va anar la menor aquella nit acompanyada d’unes amigues, i el punt on van trobar-la hores després, en estat inconscient, es veu com l’home la persegueix, cada cop més a prop. En un moment determinat, víctima i agressor es deixen de veure i és al cap d’uns 20 minuts quan ell és captat de nou per diverses càmeres en direcció cap al centre d’Igualada. Durant aquest període de temps és quan, segons la resolució judicial que decreta presó per al sospitós, s’hauria produït l’agressió sexual i l’intent d’assassinat de la jove, una menor de 16 anys.

Segons recull la resolució judicial que decreta presó per al detingut, poc abans de l’agressió, diverses càmeres d’empreses de l’avinguda Europa van gravar-los tots dos. En la primera captura d’imatges que cita la resolució, la noia apareix a les 6:13:00 i el sospitós hi surt a les 6:13:47. Una segona càmera gairebé al costat de la primera grava la noia a les 6:13:45 i ell 29 segons després.

En la càmera següent, la distància entre els dos ja és de tan sols 15 segons, i es pot observar, diu el document judicial, com l’investigat accelera el pas i en l’última càmera que cita abans que tingui lloc l’agressió, la noia és captada a les 6:16:35 i ell tan sols dos segons després. A partir d’aquest moment, les càmeres no capten ningú caminant per la zona i és a les 6:41:35h quan el sospitós apareix de nou a les imatges captades per les càmeres d’un bar, caminant en direcció cap al centre d’Igualada. En aquestes imatges, l’home apareix amb les diferents peces de vestir que va sostreure a la menor i que no s’han localitzat.

Poc després també el van captar dispositius de vigilància d’establiments de la mateixa avinguda Europa, de l’avinguda Països Catalans i les últimes imatges que cita la resolució del jutge el situen al carrer Guimaraes. Precisament, en aquestes darreres imatges, el sospitós no portava posada la caputxa i van poder determinar que era ros, tot i que això no va ser suficient per identificar-lo.

Per aquestes raons van ser clau les imatges d’uns desperfectes que aquella mateixa nit es van produir en un cotxe que hi havia a la zona. Els fets van ser protagonitzats per un grup d’11 persones però un dels participants portava la mateixa indumentària que l’home que va perseguir la víctima. Com en gairebé la totalitat de les altres imatges, l’home anava amb el cap tapat, però a partir d’aquí, els investigadors van poder estrènyer el cercle sobre el grup i acabar identificant el sospitós i descobrint-ne el domicili, que és on va ser detingut la setmana passada.

El jutge exclou terceres persones

En la seva resolució, el titular del jutjat d’instrucció 4 d’Igualada exclou la possibilitat que hi hagi més implicats, a part de l’home que ja és a la presó, en els fets que qualifica com a agressió sexual i assassinat en grau de temptativa.

En aquest sentit, el document judicial detalla que les càmeres de seguretat que hi ha al perímetre de la zona on se suposa que es va produir l’agressió, des de les 6:16h, quan la víctima va accedir al carrer dels Països Baixos, i fins a les 7:25h, quan la van trobar, per allà hi va passar un total de 46 vehicles. Tot i això, cap d’aquests vehicles va fer cap parada o moviment sospitós que pugui fer pensar que hi hauria algú més implicat en els fets.

La resolució del jutge instructor també detalla que a prop del lloc on es van produir els fets les càmeres de seguretat van captar la presència de nou persones, però cap d’aquestes va accedir al carrer dels Països Baixos, que és on van trobar la víctima.

La localització dels mòbils

A l’hora de determinar la coincidència a la zona de la víctima i l’agressor, els investigadors també van determinar la posició dels telèfons mòbils de la víctima i del sospitós. Des de les 4:59h fins a les 6:59h de la matinada de l’1 de novembre, els dos telèfons mòbils estaven connectats al mateix repetidor. A partir d’aquella hora, però, el del sospitós es va situar a diferents repetidors de telefonia en direcció cap a casa seva.

A més, a part de la ubicació dels telèfons al mòbil de l’investigat també hi van trobar una captura de pantalla de l’aplicació Google Maps, feta poc després de tres quarts de sis de la matinada, amb el recorregut entre l’avinguda Europa fins al seu propi domicili, al carrer de Sant Sebastià.

Segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, en les primeres setmanes, les gestions de la investigació policial es van centrar en una recerca sobre els fets denunciats el darrer any a la capital de l’Anoia i que estaven relacionats amb exhibicionisme, baralles, agressions i abusos sexuals i robatoris violents, i van fer un estudis dels autors d’aquests fets i també dels seus antecedents policials.

Paral·lelament també van recollir i revisar les imatges de les càmeres del polígon i en els incidents denunciats aquella nit a la zona, com el del cotxe que va patir danys comesos per un grup d’onze persones, entre les quals l’investigat.

Aquesta investigació ha estat liderada per la Unitat Central d’Agressions Sexuals, formada per una trentena d’agents del cos dels Mossos d’Esquadra però on també hi han participat membres d’altres àrees, com la Divisió d’Investigació Criminal i la Policia Científica, de manera que la xifra d’investigadors involucrats en el cas ha estat d’un centenar.

Aquest escorcoll minuciós va tenir lloc dijous de la setmana passada al matí, hores després que els Mossos d’Esquadra el detinguessin, a la matinada. Posteriorment, els investigadors van fer un segon escorcoll a casa de l’exparella de l’arrestat.

Motxilla, jaqueta i pantalons negres i una dessuadora blava, la indumentària de l’agressor la nit dels fets

La indumentària que portava el presumpte agressor ha estat també determinant per poder seguir el rastre dels seus moviments a través de les càmeres del polígon industrial de les Comes. La nit de l’1 de novembre de l’any passat, el jove de 20 anys vestia, segons recull la resolució judicial, una jaqueta de pell negra, uns pantalons del mateix color i també portava una dessuadora de color blau. A més a més, també duia una motxilla de color negre del model Under Amour i unes vambes Adidas de color blanc. Totes aquestes peces de roba van ser trobades en l’escorcoll que posteriorment es va fer a casa de l’arrestat. En una de les peces de roba que es va localitzar a casa de l’arrestat és en una de les quals els investigadors hi van trobar ADN de la menor víctima de l’agressió sexual.