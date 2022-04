El jutge ha motivat l’ordre d’ingrés a la presó de l’investigat per la violació d’Igualada perquè, tot i fer cinc anys que viu a l’Estat espanyol, es troba «sense arrelament familiar ni social».

Tot i que segons diu el jutge, l’acusat va manifestar que la seva mare viu a l’Estat espanyol, dels informes dels seguiments fets pels investigadors es desprèn que «porta una vida, en certa manera, solitària, sense gairebé contacte amb altres persones o llaços socials estables».

De fet, l’acusat havia estat denunciat per abusos en l’entorn familiar. En aquest sentit, tot i que la resolució judicial diu que un informe detalla certs fets del seu passat, tot i que no concreta quins, sí que assenyala que la presó està justificada, també, per evitar el risc de reiteració delictiva. El jutge assegura que «es pot inferir un pronòstic d’alta perillositat i probabilitat que torni a delinquir».

Un altre punt que detalla el jutge en la seva resolució és el d’evitar l’ocultació, alteració o destrucció de les fonts de proves rellevants per al cas. En aquest sentit explica que l’investigat presumptament va sostreure diferents peces de roba que la menor portava la nit que va ser agredida i que no han estat localitzades. Per aquesta raó, considera que si l’home es mantingués en llibertat, podria desfer-se’n en saber que la investigació va contra ell.

En la seva resolució el jutge també argumenta que l’acusat, donat els delictes pels quals se l’investiga, s’enfronta a una penes de presó «importants» (vegeu suport en aquesta pàgina).