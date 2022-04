El jutge que investiga la mort de Sota, la gossa d'una persona sense llar, pel tret d'un guàrdia urbà a Barcelona ha deixat a un pas de judici a l'agent, acusat d'un delicte de maltractament animal, encara que l'ha enviat a un procés de mediació amb la intenció d'arribar a un acord amb l'amo de l'animal.

Segons han informat a Efe fonts jurídiques, el titular del jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona ha tancat la instrucció del cas i ha conclòs que hi ha indicis per a enviar a judici tant a l'urbà com a l'amo de Sota, qui està acusat d'un delicte d'atemptat per haver intentat agredir als agents quan van matar a la seva gossa.

L'animal va morir el desembre de 2018 a la plaça Espanya de Barcelona, pel tret d'un agent de la Guàrdia Urbana que manté que va actuar per defensar-se perquè la gossa s'havia abalançat sobre ell, amb actitud agressiva, i va témer que li ataqués.

La mort de Sota va suscitar la indignació entre els animalistes i va desencadenar una onada de protestes i mobilitzacions a Barcelona, que en algun cas van saldar-se amb incidents.

Tres anys després

Tres anys després, el jutge ha deixat a les portes de judici la persona sense sostre i l'urbà que va disparar mortalment la gossa. No és el cas de l'altre agent que l'acompanyava quan va tenir lloc l'incident i que també estava imputat perquè que l'amo de Sota l'acusava d'haver-li colpejat.

No obstant això, el magistrat ha acordat suspendre la tramitació del cas i ha enviat a un procés de mediació a l'agent i a l'amo de Sota (que també exerceix l'acusació particular en la causa) amb la finalitat que puguin pactar una sentència de conformitat, que eviti la celebració del judici, en el qual el policia s'exposaria a penes d'inhabilitació i de fins a any i mig de presó i l'amo de Sota, a fins a quatre anys de presó.

La decisió d'enviar la causa al servei de mediació penal (que ara ha de valorar si es donen les circumstàncies per a propiciar un acord) compta amb el suport de la Fiscalia i de tots dos investigats, però no de l'acusació popular que exerceixen el PACMA i altres entitats animalistes, sota una mateixa adreça lletrada.

Els fets

L'urbà que va disparar la gossa i el seu amo mantenen posicions enfrontades respecte als fets: mentre el policia sosté que l'animal va intentar atacar-lo i va mossegar-li el colze a un dels agents, l'amo de Sota assegura que la gossa ni tan sols va bordar.

Segons va declarar el policia investigat davant el jutge, l'animal va saltar sobre un dels agents després que el seu amo l'animés, molest perquè li havien demanat la documentació, per la qual cosa l'agent va témer per la seva integritat i va acabar disparant-li amb la seva arma reglamentària amb la finalitat de protegir-se.

Per part seva, l'amo de l'animal manté que els agents van demanar-li la documentació i van colpejar-lo quan va afirmar que no la portava a sobre, sense que la gossa s'alterés ni bordés. L'home afirma que després del que els urbans l'haguessin detingut, els policies van matar la seva gossa.