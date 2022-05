Els Bombers han rescatat aquesta tarda, al voltant de les 15.45 h, una dona de 48 anys amb helicòpter que ha caigut en una zona de difícil accés baixant el Montgròs, prop de la canal del Miracle. La dona hauria patit una possible fractura al braç, segons han explicat els Bombers. Després del rescat per aire, una ambulància ha dut a la ferida fins a la Mútua de Terrassa on allà ha sigut tractada.

