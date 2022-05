Isaac Martínez Guirado, de 38 anys i veí de Navàs, és la víctima de l'accident que va tenir lloc aquest dissabte a la nit a la C-55, a Callús. Dos vehicles van col·lidir frontalment en el punt quilomètric 43.3 de la carretera. Arran del xoc, ambdós conductors, que eren els únics ocupants dels vehicles, van quedar-hi atrapats.

El navassenc, que va perdre la vida en l'accident, deixa esposa i una filla, de nom Triana. Jordi Comas, director del complex esportiu L'EIX Lleure Salut i Esport de Navàs, d'on era un usuari molt habitual el finat, ha explicat a Regió7 que el poble ha quedat molt tocat amb la pèrdua. Defineix Martínez com una persona "molt vitalista, carismàtica i un apassionat de l'esport. Era un espanyolista i un madridista declarat i al poble tothom l'estimava perquè es feia estimar molt. Saludava a tothom, formava part de la Panya Malaguista i tenia relació amb totes les entitats del poble. Era dels que anava als sanfermines i es posava davant del toro". En l'àmbit de l'esport, el navassenc havia tocat molts pals. Ciclisme, kickboxing, curses Spartan, triatlons, decatlons, crossfit... Justament aquest cap de setmana se celebra la Fira de Primavera de Navàs, la qual cosa ha fet córrer com la pólvora la desgraciada mort del seu veí.

Martínez va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir de matinada. D’altra banda, la conductora de l’altre turisme va resultar ferida lleu.

Arran de l'accident, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, la carretera es va tallar en els dos sentits i es va restablir la circulació a les 00.55 hores.

Amb aquesta víctima, són 55 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Sis morts per accidents de trànsit, dues de les quals a les nostres comarques

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que, des de les 15 h de divendres 29 fins a les 10 h d’avui diumenge, han mort sis persones en cinc accidents de trànsit a les carreteres catalanes, dues de les quals a les nostres comarques: el motorista de divendres a Cercs i el conductor del cotxe accidentat dissabte.

Atesa l’elevada sinistralitat d’aquests dos dies i tenint en compte que encara resta el trànsit de retorn d’avui diumenge, l’SCT fa un crit d’alerta i demana la màxima atenció i prudència en els desplaçaments per carretera que resten aquest cap de setmana.

En el que portem de cap de setmana, han mort dos motoristes i quatre conductors de turisme. En el cas dels dos motoristes, els dos sinistres han estat amb sortida de via i sense cap altre vehicle implicat. En la resta d’accidents, hi ha hagut dos xocs frontals, presents actualment en 4 de cada 10 accidents mortals a la xarxa viària, i una sortida de via amb un sol turisme implicat. Les sortides de via estan associades habitualment a distraccions o excés de velocitat. Convé destacar, a més, que quatre dels cinc accidents s’han produït en la franja de tarda i que la sinistralitat s’ha produït de forma molt dispersa, en cinc vies diferents.

La cronologia dels sinistres mortals ha estat la següent: el divendres 29 a la tarda, un motorista de 62 anys va patir una caiguda a la C-16 a Cercs; ahir dissabte tarda, es va produir xoc frontal entre dos turismes a la C-35 a Cardedeu, que va suposar la mort dels dos conductors i una passatgera en estat crític; ahir dissabte a la nit, es va registrar a la C-55 a Callús un nou xoc frontal entre dos turismes, en què el conductor d’un dels dos turismes, un home de 38 anys, veí de Navàs, va morir a l’hospital; quasi a la mateixa hora, ahir dissabte, també es va produir un sinistre mortal a la C-233 a les Borges Blanques: una sortida de via i posterior xoc contra una tanca d’un turisme, amb el resultat de mort per part del conductor, un jove de 20 anys i veí de d’Arbeca; finalment, aquest matí de diumenge, un motorista ha mort en una caiguda a la T-318 a Pratdip.

El Servei Català de Trànsit destaca, a més, que aquest cap de setmana s’ha registrat un 12% més de mobilitat. Per aquest motiu i davant l’elevada mortalitat d’aquests darrers dos dies, Trànsit fa una crida a la prudència i demana la màxima responsabilitat i atenció en els desplaçaments per carretera, evitar distraccions i moderar la velocitat, de cara a la mobilitat de retorn que queda aquest diumenge.