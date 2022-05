Dels set morts de trànsit a Catalunya del cap de setmana, dos han estat a Callús i Cercs

Cap de setmana negre a les carreteres catalanes amb fins a set mort en accidents de trànsit, el darrer dels quals ahir mateix a la nit, a Deltebre. De tots ells, dos s'han produït en sinistres a la Catalunya Central, a Callús i a Cercs. A més, un tercer sinistre, en aquest cas a la carretera de Moià, va deixar ahir a la tarda un ferit que a última hora d'anit es trobava en estat crític.

Consternació a Navàs

Isaac Martínez Guirado, de 38 anys i veí de Navàs, és la víctima de l'accident que va tenir lloc aquest dissabte a la nit a la C-55, a Callús. Dos vehicles van col·lidir frontalment en el punt quilomètric 43.3 de la carretera. Arran del xoc, ambdós conductors, que eren els únics ocupants dels vehicles, van quedar-hi atrapats.

El navassenc, que va perdre la vida en l'accident, deixa esposa i una filla, de nom Triana. Jordi Comas, director del complex esportiu L'EIX Lleure Salut i Esport de Navàs, d'on era un usuari molt habitual el finat, ha explicat a Regió7 que el poble ha quedat molt tocat amb la pèrdua. Defineix Martínez com una persona "molt vitalista, carismàtica i un apassionat de l'esport. Era un espanyolista i un madridista declarat i al poble tothom l'estimava perquè es feia estimar molt.

Martínez va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir de matinada. D’altra banda, la conductora de l’altre turisme va resultar ferida lleu.

Un motorista de Barcelona, víctima de la C-16

La primera mort del cap de setmana, però, va ser la d'un motorista de 62 anys, A.P.B. i de Barcelona, que va patir una caiguda a la C-16 a Cercs. Per causes que encara s’estan investigant, la motocicleta del finat, que viatjava sol, va sortir de la carretera al punt quilomètric 100 de l'eix del Llobregat i va caure per un terraplè de més de tres metres. Com a conseqüència de l’accident i tot i els intents per reanimar-lo, l'home va perdre la vida.

Pendents de l'accident de Moià

Ahir, dues persones van resultar ferides greus en xocar amb el vehicle contra un arbre al voltant de les 17 h a la carretera de Moià. Concretament al punt quilomètric 22 de la N-141. Segons ha informat el SEM, els accidentats eren una dona de 26 anys que es troba en estat crític i un home de 21 en estat menys greu. L'ocupant en estat crític va ser traslladada amb helicòpter al Parc Taulí de Sabadell i l'altre ferit va viatjar en ambulància a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Els altres sinistres mortals

Dissabte a la tarda, es va produir xoc frontal entre dos turismes a la C-35 a Cardedeu, que va suposar la mort dels dos conductors i una passatgera en estat crític; ahir dissabte a la nit, es va registrar a la C-55 a Callús un nou xoc frontal entre dos turismes, en què el conductor d’un dels dos turismes, un home de 38 anys, veí de Navàs, va morir a l’hospital; quasi a la mateixa hora, ahir dissabte, també es va produir un sinistre mortal a la C-233 a les Borges Blanques: una sortida de via i posterior xoc contra una tanca d’un turisme, amb el resultat de mort per part del conductor, un jove de 20 anys i veí de d’Arbeca; i diumenge al matí, un motorista ha mort en una caiguda a la T-318 a Pratdip. Finalment, poc abans de 2/4 de 10 de la nit d'ahir, el conductor d'un turisme va perdre la vida en una col·lisió frontal a la TV-3454 a Deltebre (Baix Ebre).

En total són 57 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.