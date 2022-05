El restaurant de l’Oller del Mas, Bages 964 ha estat víctima dels lladres en dues ocasions en el darrer mes i mig. Aquest fet, segons han explicat fonts de l’establiment, els ha fet decidir per no cobrar més en efectiu als seus clients. A partir d’ara, només acceptarà pagaments amb targeta de crèdit o fets amb sistemes digitals. D’aquesta manera, l’establiment evitarà tenir diners en efectiu.

Segons detallen, en els dos robatoris, els lladres han anat sempre directes a la caixa

El darrer robatori s’ha produït aquesta passada matinada entre un i dos quarts de dues. Posteriorment, membres de la policia científica han anat fins al lloc per tal de recollir proves per intentar esbrinar l’autoria del robatori. De cara demà, formalitzaran la denúncia a la comissaria dels Mossos d’Esquadra ja que cal cita prèvia per fer el tràmit.

L’anterior robatori va tenir lloc fa poc més d’un mes, la nit del 19 al 20 de març, d’un dissabte a un diumenge, a tres quarts de tres de la matinada. Igual que ara, els lladres només es van endur la caixa.