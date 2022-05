L’església parroquial de la Sagrada Família de Navàs acollirà aquesta tarda el funeral per Isaac Martínez Guirado, el veí del municipi mort aquest dissabte a la nit en un xoc frontal a la C-55, a Callús. El funeral se celebrarà a les 4 de la tarda.

Martínez, de 38 anys, en un primer va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir hores després al no poder superar les ferides causades per l’accident.

La mort de Martínez ha provocat una important consternació a Navàs, on era molt conegut. Apassionat de l’esport, n’havia practicat moltes modalitats, com el ciclisme, kickboxing, curses Spartan, triatlons, decatlons, crossfit, entre d’altres.