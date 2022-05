L’exposició que commemora els 40 anys d ela creació del cos de Bombers de la Generalitat es va inaugurar ahir a la tarda a Berga.

En la inauguració, el cap de Parc dels Bombers de Berga, Lluís Fernández, va destacar l’esforç fet pels membres de la comissió organitzadora de la mostra, consultant arxius i documentació, recuperant i restaurant material i vehicles antics. L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va agrair als bombers el compromís amb la societat, no només quan hi ha un gran incendi forestal «sou un referent de país», va dir. Finalment, la bibliotecària Anna Graupera, va remarcar la tasca que de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’incendis i Salvaments per animar les dones a fer-se bomberes, , ja que actualment la dona representa tan sols el 2% del personal operatiu als Parcs. L’exposició es podrà veure fins el 23 de juny a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet.