Una baralla entre ocupes al número 10 del carrer Casanova de Manresa va acabar, aquest dimarts al migdia, amb una persona ferida per arma blanca i cinc detinguts. Tot i que aquesta agressió va tenir lloc aquest dimarts al migdia, la nit abans ja hi havia hagut aldarulls en el mateix edifici, on hi ha una ocupació delinqüencial, que també va acabar amb una persona ferida i que van requerir la presencia dels Mossos d’Esquadra.

La baralla del migdia es va produir cap a les dues. Quan els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van arribar al lloc es van trobar amb una persona ferida per arma blanca. Arran de la presència policial, alguns dels presumptes implicats van intentar fugir pel bloc perseguits pels agents, que finalment van fer quatre detencions per persones que presumptament estarien vinculades directament amb la baralla. A tres se les acusa d’un delicte de lesions i una quarta per desobediència. També es va fer una cinquena detenció, en aquest cas perquè una de les persones identificades tenia un ortdre de cerca. Els arrestats tenen entre 20 i 30 anys.

Es dona la circumstància que entre aquests detinguts també hi havia el presumpte autor de l'agressió que es va produir durant la matinada en el mateix immoble. La matinada de dimarts, els cossos policials també van rebre una alerta per una baralla al mateix bloc però quan hi van arribar es van trobar una persona amb una ferida oberta, no per arma blanca, però en aquell moment no van poder localitzar el presumpte autor dels fets.