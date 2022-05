El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural invertirà de manera directa 3 milions d’euros a la Catalunya Central en actuacions de gestió forestal durant els pròxims quatre anys amb l'objectiu de preparar els boscos per fer front a l'emergència climàtica i els grans incendis. Concretament, per aquest 2022, la inversió en projectes de prevenció serà d'1,2 milions d’euros. Amb aquests diners es treballaran un total de 308 hectàrees i es repassaran més de 17 quilòmetres de pistes perquè en cas d'incendi forestal els vehicles d'extinció hi puguin accedir. Pel que fa a la situació actual del risc d'incendi a la Catalunya Central, les prediccions estacionals actuals fan témer al Departament que sigui una campanya «molt dura».

L’any passat a Osona i el Bages es van crear les comissions d’accés motoritzat al medi natural. En aquestes comissions es treballa en el desenvolupament de l’inventari de camins i pistes forestals de diferents municipis per tal de regular l’accés al medi natural, l’accés de vehicles a zones forestals, amb la qual cosa es controla la massificació i es minimitza la possibilitat d’incendis al territori.

A més, s’està preparant la redacció d’un projecte sobre finques de titularitat pública a la Catalunya Central per un valor de 800.000 euros, en el qual es preveuen actuacions sobre la massa arbrada i el sotabosc per a la prevenció d’incendis.

En relació amb les ajudes de gestió forestal sostenible que atorga el Departament per a entitats locals i Agrupacions de Defensa Forestal, s’han adjudicat 693.086 euros a la Catalunya Central. Aquestes actuacions contemplen tant la gestió de la massa forestal, amb franges de protecció com a prioritat, com la millora de les infraestructures per a prevenció d’incendis.

Anualment es tramiten a les comarques de la Catalunya Central més de 300 expedients de rompudes i aprofitaments forestals per realitzar actuacions que acaben comportant millores per a la prevenció i extinció d’incendis.

Franges de protecció perimetral

Les franges de protecció perimetral tenen una doble funció: d’una banda, serveixen per mitigar l’acció d’un foc procedent de la zona forestal per facilitar les tasques d’extinció i, d’aquesta manera, salvaguardar els béns i les persones; d’una altra, les franges han de prevenir el progrés d’un incendi originat dins de la zona urbana i evitar que s’estengui a la massa forestal.

Enguany el Departament destinarà fins a 1,5 milions d'euros a ajuntaments que facin treballs per millorar la seguretat de les urbanitzacions i els nuclis de població davant dels incendis forestals. A la Catalunya Central, amb els ajuts del Departament es va poder actuar en 21 nuclis d’urbanitzacions.

Grup Especial de Prevenció d’Incendis a la Catalunya Central

Des d’aquest mes d’abril, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals ha instal·lat una base a Calaf per executar treballs de prevenció d’incendis a les comarques de la Catalunya Central. Aquest reforç està format per onze persones i per vehicles específics per fer tasques de prevenció i primera intervenció en incendis agrícoles i forestals.

Aquestes primeres setmanes, les tasques s’han concentrat a la finca pública del Pla de Vilar, propietat de la Generalitat, als municipis de Muntanyola i Oristà en treballs sobre la vegetació i de prevenció d’incendis.

Fins a l’1 de juny, faran tasques de manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals. Aquestes tasques són la revisió de punts d’aigua, i això inclou la neteja del perímetre i la comprovació i reparació si escau del subministrament d’aigua; i també el manteniment dels camins de la xarxa bàsica de prevenció d’incendis forestals, que inclou les franges de protecció a banda i banda del camí, l’obertura d’espais per facilitar l’entrada dels vehicles d’extinció i el manteniment dels giradors per facilitar les maniobres en cas d’incendi. A més, també es duu a terme el manteniment dels tallafocs estratègics existents i de les zones de seguretat d’aquells espais molt visitats durant l’estiu, que en cas d’incendi poden oferir zones segures als visitants.

De l’1 de juny fins al 30 de setembre, les brigades se centraran en la vigilància i primera intervenció en incendis, que inclou la campanya de la sega, exclusivament pensada per donar suport a la pagesia en la recol·lecció del cereal, molt important a la Catalunya Central.