«No són proves forenses sinó proves [...], estem segurs que ell és l’assassí de Madeleine McCann. Estem segurs que va matar la Madeleine». Contundent, sense fissures. Les paraules les sosté el fiscal Hans-Christian Wolters, principal investigador del cas Madeleine i les recull el diari ‘The Sun’, després de l’aparició del mateix fiscal a la televisió portuguesa.

Després de 15 anys d’investigació, s’estreny el setge i l’expert confia que han trobat el responsable de la seva desaparició.

Sota la lupa, Christian Brueckner. Assenyalat per la Policia el juliol del 2020 com a presumpte culpable i imputat per les autoritats alemanyes a petició de la Fiscalia portuguesa a finals del mes d’abril. «No vull negar-ho», ha dit el fiscal de manera pública. Els investigadors confirmen que han trobat vestigis a la seva caravana. Es tractaria de fibres del pijama rosa que la nena portava el dia de la seva desaparició. L’anàlisi arriba poc després d’assetjar-lo com a principal sospitós de manera oficial. ‘Arguido’, una figura portuguesa que s’utilitza per designar els sospitosos formals sobre els quals recauen forts indicis, prèvia a l’acusació.

Brueckner, de 45 anys, va viure entre 1995 i el 2007 a l’Algarve i va estar a prop del complex d’apartaments la nit que Maddie va desaparèixer, segons va aportar el rastreig del seu telèfon mòbil. Amb antecedents penals per abusos sexuals, agressions físiques, robatoris i delictes menors, estava al radar de la policia des que va ser extradit des de Portugal a Alemanya el 2017 acusat d’un altre cas d’abús sexual a menors a Grècia.

Quinze anys de recerca

«La Maddie no hi és!», va cridar amb terror Kate McCann, mare de la petita. Quedava un dia perquè els McCann acabessin les seves vacances a l’Algarve portuguès quan van descobrir que la seva filla de 3 anys no era a l’apartament on s’havia quedat dormint amb la resta de criatures.

Els seus pares sopaven amb un grup d’amics al mateix complex turístic mentre el grup de nens dormien a l’apartament 5A del complex Ocean’s Club de Praia da Luz. Anaven, per torns, a comprovar que els petits estaven bé. L’última vegada que van entrar dormien tots menys la Maddie, que no era a l’habitació.

El cas es va convertir immediatament en la desaparició més mediàtica d’una menor. Va commocionar Europa. Va ocupar les portades d’arreu del món. Després de diverses línies d’investigació, teories i sospitosos al llarg de 15 anys, la policia treballa sense pausa per trobar la petita. El fiscal s’ha mostrat confiat, demana paciència, afirma que està a punt de resoldre el cas, de descobrir la veritat.