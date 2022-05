Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts un conductor de 55 anys que circulava amb un petit camió en direcció contrària i en estat etílic per la C-16 a Sallent i que a més va provocar danys en un vehicle aparcat i un fanal. Se'l va detenir per tres delictes contra la seguretat viària.

Els fets van passar aquest dimarts, cap a les sis de la tarda, quan els mossos van rebre l’avís que una camioneta circulava en sentit contrari a la sortida de la carretera C-16 de l’Àrea de Servei del Lleó, al terme municipal de Sallent.

Quan els agents van arribar a l’estacionament de l’àrea de servei, diversos testimonis els van manifestar que havien aturat el vehicle i que li havien agafat les claus al conductor. També van comunicar-los que el conductor havia xocat contra un fanal i havia provocat danys a un turisme estacionat.

Els mossos van parlar amb conductor i van detectar que mostrava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. Quan li van efectuar la primera prova d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,61 mg d’alcohol en litre d’aire expirat.

Tot seguit els agents van intentar fer-li les proves amb l’etilòmetre evidencial, però el conductor s’hi va negar.

Davant d’aquests fets, l’home va quedar detingut per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, per conducció temerària i per negar-se a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia.