La defensa del detingut per la violació de la menor a Igualada recorrerà l'escrit d'ingrés a presó, segons han explicat a l'ACN fonts coneixedores del cas. El lletrat ha al·legat vulneració del dret de defensa perquè en el moment de la declaració el noi no tenia còpia de les actuacions pel fet que encara hi havia secret de sumari. Per aquest motiu, la defensa de l'acusat demana la nul·litat de l'escrit per vulneració de drets fonamentals.