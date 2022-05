La Policia Local d’Igualada portarà a terme, a partir de la setmana que ve, una campanya intensiva de control de patinets elèctrics, amb el Servei Catalunya de Trànsit (SCT). La regidora de Governació d’Igualada, Carlota Carner, va recordar que a principi d’any va entrar en vigor un nou reial decret sobre l’ús dels vehicles de mobilitat personal i va assenyalar que per part de l’Ajuntament igualadí «creiem que cal ser contundents amb el seu compliment, donat que, com a vehicle de mobilitat personal que conviu a la ciutat com a element de transport, pot suposar un greu perill, sobretot per als vianants i per als mateixos conductors del patinet».

La normativa estableix que poden anar a una velocitat màxim de 25 km/h, només hi pot anar el pilot, no pot circular per zones de vianants ni voreres, a la nit és obligatori portar llums, cal seguir les normes de trànsit i no es poden usar el mòbil o auriculars. Les sancions per no complir les normes oscil·len entre els 100 i els 1.000 euros, segons la infracció.