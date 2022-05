Unió de Pagesos ha anunciat que demanarà de nou l’autorització al departament de Territori i Sostenibilitat perquè els tractors puguin circular per la C-15, en els dos sentits de la marxa, entre Igualada i Puigdàlber, a l’Alt Penedès, durant les campanyes de la sega del cereal i la verema, és a dir entre els mesos de juny i octubre. En un comunicat, el sindicat agrari explica que té prevista una reunió amb els responsables de Carreteres per demanar informació de les obres que s’estan fent en aquests moments a la C-15, per ampliar un carril, i demanar sobre la seva possible afectació en les vies de serveis i el pas de tractors. En qualsevol cas, UP demana que els tractors tinguin el pas garantit en aquest període i lamenta que no se’ls hagi informat de l’inici de les obres com havien acordat.