El Servei Català de Trànsit confia que el repunt de morts a les carreteres del passat mes d'abril, on es van registrar 6 víctimes mortals més que el 2019, sigui "una onada i no una tendència". El seu director, Ramon Lamiel, explica en una entrevista a l'ACN que en el total de l'any només s'ha registrat una víctima més que les que es van registrar en el mateix període del 2019. Lamiel apunta que la causa del repunt és un augment de la mobilitat a l'abril després d'un mes de març on es va experimentar una baixada pels preus del combustible i la guerra d'Ucraïna. Afegeix que els segueixen preocupant les distraccions amb el mòbil i anuncia una campanya de patrullatge intensiu pels propers 15 dies: "Hi haurà més agents i més controls".

13 víctimes a la Catalunya Central

Des de principi d’aquest 2022 i fins aquest divendres, a les carreters de l’àmbit de cobertura de Regió7, s’hi han produït 13 víctimes mortals. D’aquestes morts, nou han estat durant el mes d’abril. Les dues darreres es van produir el cap de setmana passat. Dissabte, Isaac Martínez veí de Navàs, va morir en accident quan circulava per la C-55 a Callús. El dia abans, divendres a la tarda, un veí de Barcelona va perdre la vida a Cercs, a la C-16, quan va saltar mitjana i va acabar caient per un talús.

Les dades del repunt a Catalunya

El passat mes d'abril es va tancar amb 23 morts a les carreteres catalanes mentre que el 2019, l'últim any on les estadístiques no estan afectades per la pandèmia, van morir 17 persones. Un repunt que inquieta el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que reconeix la seva preocupació si bé afegeix que cal posar context a les dades. «El repunt total de l'any és només d'un 1%. Portem 57 víctimes mortals el 2022, i el 2019, a aquestes alçades de l'any, en portàvem 56», matisa.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, Lamiel apunta que en contrast amb el 2019, el nombre d'accidents mortals ha baixat un 5% i la xifra de ferits greus un 23%.

Així, atribueix l'excés de mortalitat del mes d'abril a diverses raons. Una d'elles és el que anomena «l'efecte onada!. Explica que amb la pandèmia s'ha vist que després de cada període de reducció de mobilitat hi ha un període de "descompressió" que fa augmentar la mobilitat i, de retruc, la sinistralitat.

L'abril, doncs, va ser la descompressió d'un mes de març on, segons Lamiel, es va reduir el nombre de vehicles a la carretera per l'augment del preu de la gasolina, pels efectes de la guerra d'Ucraïna i per la vaga de transportistes. De fet, les víctimes mortals es van reduir un 65% en aquell mes.

I l'abril, estimulat per l'arribada del bon temps, ha experimentat un «efecte descompressió». Com a exemple, el cap de setmana passat, l'SCT esperava 425.000 vehicles fent trajectes per oci i al final en van ser 476.000, un 12% més.

Per tot plegat, Lamiel confia que el repunt de mortalitat del mes passat hagi estat una onada fruït d'aquesta «descompressió» i no una tendència. «Ho sabrem quan tinguem les xifres de mortalitat del maig. Però com que no podem esperar a cap víctima, prendrem mesures per aquest mateix mes», conclou.

Preocupen les distraccions

Però el director del Servei Català de Trànsit reconeix que la mobilitat no és l'únic factor que provoca accidents. «La causa principal segueixen sent les distraccions. I la que preocupa més és la del mòbil», exposa.

Les causes dels accidents de l'abril encara no les saben perquè els Mossos encara les estan investigant, però el director de Trànsit recorda que el balanç de sinistralitat del 2021 va mostrar que en el 23% dels accidents mortals, la causa principal era una distracció.

«Tot apunta que darrere d'aquests últims accidents hi ha hagut distraccions», declara.

També posa l'accent en una cosa que, assegura, no havien detectat mai: els atropellaments de persones en vies interurbanes. Explica que es tracta de gent que, quan hi ha un accident, baixa del cotxe en una autovia o una autopista «com si fos un camí de carro». Afegeix que properament llançaran una campanya de prevenció sobre aquesta qüestió. Una de les morts per atropellament es va produir la matinada del 14 de gener a l'autovia A-2, al terme municipal d'Abrera.

Sobre la possibilitat que un augment d'infraccions hagi provocat el repunt de sinistralitat, Lamiel assegura que ho estan analitzant amb les dades que tenen, però que encara no poden treure conclusions.

Sinistralitat dispersa

En preguntar-li si hi ha algun punt negre que estigui sent el focus del repunt, Lamiel ho nega. «És evident que les grans vies que porten al litoral sempre tenen més accidents per ser les més concorregudes. L'AP-7 ha registrat 10 morts aquest any. Però, en proporció, no són mai les que tenen els índex de mortalitat més alts ni tampoc ho són ara».

De fet, Lamiel explica que la mortalitat dels darrers anys ha estat molt dispersa pel territori i que no es correspon de manera majoritària amb els grans desplaçaments vacacionals. Posa com a exemple l'últim cap de setmana, on quatre de les set víctimes mortals realitzaven trajectes locals.

I pel que fa als perfils de les víctimes, el director de Trànsit diu que no existeix una edat predominant que estigui patint més els efectes d'aquesta descompressió. «La gent es pensa que els que més accidents mortals tenen són els joves, però no hi ha una franja d'edat que destaqui per sobre d'una altra. De fet, l'últim cap de setmana, de les set víctimes, quatre tenien més de 60 anys», comenta.

Mesures: més agents i més controls

«Nosaltres no podem posar un mosso d'Esquadra a cada quilòmetre de la xarxa viària», diu Lamiel, «i per tant optem per una estratègia dinàmica per fer una campanya de xoc pels propers dies».

El que ja està a punt d'implementar-se és una campanya de patrullatge intensiu que començarà a principis de maig i que durarà 15 dies. «Hi haurà més agents i hi haurà més controls», detalla Lamiel. De moment, Trànsit està acabant de tancar amb els Mossos d'Esquadra quines seran les xifres finals d'agents i de controls, però assegura que implicaran més presència policial tant entre setmana com el cap de setmana.

A més, Lamiel explica que en aquest dispositiu posaran en circulació dues noves motos espiell dels Mossos d'Esquadra (vehicles que no van logotipats i que posen multes aprofitant que els conductors no els poden detectar com a policia), a més dels 26 cotxes amb radar i els 18 cotxes espiell amb els que ja opera la policia catalana.

Finalment, el director de Trànsit ha apuntat que estan acabant la revisió dels 242 radars de Catalunya, amb la intenció de mantenir els que estan funcionant, aquells que rebaixen la sinistralitat al tram on estan situats, i de reubicar els que no estan complint la seva funció. Lamiel avança que la forquilla de cinemòmetres que podrien canviar la seva ubicació es mou entre el 15% i el 30%.

Sempre calen més efectius

Respecte a la possible manca d'efectius de Mossos d'Esquadra en tasques de trànsit, apuntada aquesta setmana per CCOO, Lamiel diu que «sempre calen més agents de trànsit», però es desmarca de la demanda de 600 agents que feia el sindicat.

De fet, el director de l'SCT s'ha mostrat satisfet amb la decisió que va prendre el Departament d'Interior fa un mes de recuperar 50 agents de trànsit a 6 sectors del territori com Olot, Ripoll, Sant Feliu de Guíxols, Igualada, Mataró i Móra d’Ebre.