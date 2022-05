Un cotxe xoca contra un fanal a les Bases de Manresa

Un cotxe ha xocat contra un fanal aquest diumenge al matí a les Bases de Manresa. L’accident s’ha produit quan faltaven uns cinc minuts per un quart de set quan el turisme, que circulava en direcció cap al centre de la ciutat ha impactat contra el fanal que hi ha a la separació entre els dos sentits de la marxa, a l’alçada del número 160.

Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, en l’accident no hi ha hagut cap persona ferida però s’ha requerit a l’empresa del serveis elèctrics que tallés el subministrament per tal de poder retirar el fanal amb seguretat.