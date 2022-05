Els bombers han fet dues evacuacions amb helicòpter al Berguedà aquest diumenge al matí, ja que les persones afectades es trobaven en dos punts on no es podia accedir amb ambulància per via terrestre.

La primera ha estat cap a dos quarts de nou, quan han rebut l’alerta que hi havia un home al refugi de Sant Jordi a Guardiola de Berguedà. Allà, s’ha evacuat l’home, de 46 anys, amb helicòpter i s’ha l’ha transferit al SEM perquè el traslladés a un centre sanitari. La segona evacuació s’ha produït al migdia, després que a les 13:20h rebessin l’alerta que una dona es trobava indisposada a la zona de Comabona a Gisclareny. Allà, els bombers també han evacuat l’afectada, de 58 anys, per via aèria i l’han traslladat fins al punt on l’esperava l’ambulància del SEM perquè també la portés a un centre sanitari.