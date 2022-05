Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga van detenir durant la matinada de diumenge un home, de 43 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte contra la seguretat en el trànsit. El detingut no tenia permís de conduir i duia al maleter del vehicle una bossa amb 4 quilograms de marihuana.

Els fets van succeir pels volts de les dues de la matinada del mateix diumenge, durant un control preventiu de seguretat ciutadana que els agents havien muntat a la l'autovia C-16, al punt quilomètric 96,7, dins el terme municipal de Berga. Un turisme es va aproximar al control i, quan un dels agents li va donar clares indicacions perquè s'aturés, el conductor en va fer cas omís i va continuar la marxa fins que un segon agent li va tornar a donar indicacions i, finalment, va decidir aturar el vehicle.

Els agents van identificar l'únic ocupant i, després de fer les comprovacions pertinents, van esbrinar que no disposava de permís de conduir. Després van localitzar la bossa amb els 4 kg de marihuana al maleter.

Davant d'aquests fets, se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte contra la seguretat viària per no tenir permís de conduir. El detingut passarà durant el dia d'avui a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Berga.