Al voltant de la 01:00 h d'aquesta matinada els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per incendi a un cobert de bales de palla a Montmaneu, situat a la carretera B-221 a la cruïlla amb la carretera Carbasí. L'estructura de la nau d'uns 350 m² ha quedat parcialment deformada, però no hi ha hagut cap altra afectació, segons han informat els bombers.

Treballem en l'extinció d'un incendi en un cobert (d'uns 350m2) de Montmaneu on cremen bales de palla (avís 00.54h). L'estructura ha quedat parcialment deformada. pic.twitter.com/F0rm06U2RG — Bombers (@bomberscat) 10 de mayo de 2022 Hi han treballat sis dotacions i a prop de les 10:00 h han tornat al lloc dels fets per revisar l'estat de la zona.