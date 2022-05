Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove aquest dilluns a la nit a la vista de tothom en una zona d'oci de Salou (Tarragonès) i en busquen el presumpte autor i un dels seus dos còmplices. La víctima seria un noi francès de 24 anys, segons El Periódico.

Els fets van passar al carrer Saragossa quan encara hi havia força gent. Es tracta d'un espai molt proper a la zona d'oci nocturn, amb comerços que obren fins tard i restaurants amb clientela.

Diversos testimonis presencials, tant treballadors de les botigues del costat com persones que passejaven, han explicat a l'ACN que van veure com tres homes -que anirien amb la cara tapada amb caputxes i mascaretes- es van dirigir cap a un altre home i van disparar-li diversos trets -entre tres o quatre, segons han apuntat. Va ser en ple carrer, just davant del restaurant El Abuelo, que aquest dimarts ha atret nombrosos curiosos. De fet, en una de les potes de les cadires que hi ha a la terrassa encara es podien apreciar les restes d'un projectil de bala.

Segons informa la policia catalana, una patrulla de la Policia Local de Salou va rebre l'avís d'aquest incident a les 22.50 h. En arribar al lloc, els agents van veure un grup de persones que retenien un home i van localitzar una víctima per arma de foc. També s'hi van adreçar diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però no van poder reanimar la víctima, que va acabar morint.

Els cambrers d'un restaurant van reduir un dels assaltants

De les tres persones que haurien participat en el crim una va ser interceptada uns 50 metres més avall pels cambrers d'un altre restaurant. Es tracta d'un baró de 32 anys. El van poder retenir a terra fins que va arribar una patrulla de la Policia Local de Salou, una escena que circula per les xarxes socials. Aquest individu, segons els testimonis, anava armat amb una pistola i un ganivet. Segons els Mossos, aquest home no seria l'autor material dels fets. Els altres dos assaltants haurien fugit corrent per un altre carrer i a hores d'ara encara no se'ls ha localitzat.

L'Ajuntament de Salou ha emès un breu comunicat en el qual "lamenta els fets, que considera com un cas aïllat". Segons el consistori la víctima seria un ciutadà francès.