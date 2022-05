El Servei Català de Trànsit coordina amb les policies de trànsit de les Policies Locals de Catalunya una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de bicicleta i també de vehicles de mobilitat personal (VMP), en àmbit urbà. La campanya va començar ahir i s’estendrà fins aquest diumenge.

Durant aquests dies en el cas dels ciclistes, es controlaran intensament les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre d’altres. A més, també es vigilarà a la resta d’usuaris per si dificulten la mobilitat dels ciclistes, circulen pel carril bici o bé posen en risc els ciclistes. Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, Trànsit recorda que els conductors estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com amb qualsevol altre vehicle.

En la darrera campanya policial dirigida a aquests vehicles, el gener d’aquest any, es van imposar un centenar de denúncies diàries a VMP. En concret, en una setmana es van fer un total de 709 denúncies en relació amb patinets elèctrics i la majoria d’aquestes van ser per les condicions de circulació del vehicle (483) o pel casc i altres elements de protecció (183). En el cas dels ciclistes, es van imposar un total de 627 denúncies, 579 a ciclistes pròpiament i 48 a altres usuaris.