El vídeo d’una botiga, clau per veure «en detall» la roba del violador d’Igualada

Els Mossos d’Esquadra van analitzar 155 càmeres de seguretat per tal de poder reconstruir els moviments del presumpte autor de la violació a una menor a Igualada l’1 de novembre de l’any passat. Entre aquestes càmeres hi ha les de l’empresa Plana Fàbrega, a l’avinguda d’Europa, que és en la qual «s’aprecia amb més detall la seva indumentària», segons recull la resolució judicial que ordena l’ingrés a la presó del sospitós detingut ja fa dues setmanes. De fet, en la seva interlocutòria, el jutge només cita 10 de les càmeres analitzades pels investigadors, i només en tres d’aquestes dona algun detall que va més enllà del recorregut fet pel sospitós la nit del crim, Brian Raimundo C. M.

Jaume Torras, delegat de la botiga d’Igualada de Plana Fàbrega -empresa especialitzada en sistemes de seguretat- explica que les imatges es van salvar in extremis perquè els Mossos d’Esquadra les van demanar quan ja feia tres setmanes que s’havien produït els fets i «només faltaven dos dies perquè s’esborressin de forma automàtica». A partir d’aquest moment, explica Torras l‘empresa va salvar les imatges i les va entregar als investigadors. En aquells moments els van demanar les imatges d’una franja horària de dues hores i poc després hi van tornar per demanar imatges d’una franja de quatre hores.

Aquesta no va ser, però, la darrera ocasió en la qual els agents els van demanar imatges. I és que hi van tornar en una tercera ocasió, encara que aquest cop va ser diferent. «Van venir aquí, portaven equips de mesurament làser i hi havia un mosso que passava per aquí davant amb una jaqueta i una caputxa simulant ser l’agressor», diu Torras. D’aquesta recreació del recorregut del sospitós, també els en van donar imatges, tot i que també detalla que «a nosaltres ningú ens va dir res més perquè el cas estava sota secret de sumari». La seva sorpresa va arribar quan es va aixecar aquest secret i es van trobar que amb que sortien la interlocutòria del jutge, destacant que en les seves imatges era on millor s’apreciava la vestimenta del sospitós.

Pel que fa a les paraules concretes de la resolució judicial que fan referència a la filmació de l’empresa diuen que «a les 6:42:30h [quan ja s’havia produït l’agressió sexual] és registrat a les càmeres de Plana i Fàbrega on s’aprecia amb més detall la seva indumentària (caputxa posada, pantalons negres, sabatilles esportives blanques) i a més, s’aprecia com porta una peça de roba a la mà dreta, portant arremangada la màniga dreta». En un altre fragment, la mateixa resolució, insisteix de nou que és en la càmera d’aquesta empresa on la indumentària del detingut s’aprecia amb més detall i que coincideix amb la que es va trobar a casa de l’arrestat quan s’hi va fer l’escorcoll hores després de la detenció.

Torras, detalla la càmera va poder captar el pas del presumpte violador un cop ja s’havia consumat l’agressió sexual. És una càmera de tipus domo «menys agressiva» que d’altres dispositius.

Aquesta càmera, instal·lada ara fa dos anys coincidint amb l’obertura de l’establiment igualadí de l’empresa, «enfoca l’entrada de la botiga», que a més està especialitzada en sistemes de seguretat. L’objectiu amb el qual van instal·lar per «si mai entraven a l’establiment o érem víctimes d’alguna bretolada i així poder-ne identificar els autors». Aquest cop, però han servit per contribuir a la identificació del violador, una cosa de la qual, diu Torras, «ens en sentim orgullosos».

Les imatges de l’agressor

L’avinguda Europa d’Igualada està a la frontera entre el polígon de les Comes i una de les parts residencials de la ciutat . Les primeres càmeres que van captar l’agressor darrera la víctima abans de la violació i intent d’assassinat, són d’empreses del polígon. En elles es pot veure com el jove està cada cop més a prop de la menor i van en direcció cap al descampat on es van produir el fets que van deixar unes greus lesions a la víctima. Les imatges es van registrar entre les 6:13 i les 6:16h i després hi ha un buit de 20 minuts, fins a les 6:40:19h. Aleshores el presumpte agressor apareix en imatges captades per establiments de l’altra la vorera de l’avinguda Europa i va en direcció al centre de la ciutat, on ell vivia fins que va ser detingut el 21 d’abril.

D’aquestes imatges, de la tornada cap a casa, el jutge fa referència principalment a les de Plana Fàbrega i a les d’una empresa que no concreta, on es pot identificar una motxilla i finalment, diu que en una càmera del carrer Guimaraes es pot apreciar que el jove és ros perquè a diferència de les altres, ja no porta caputxa.