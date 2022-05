Nou descens dels robatoris amb violència, reforç de la il·luminació de voreres i més tasques de prevenció. Aquests són alguns dels punts principals que es van tractar a la tercera Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència de Manresa, celebrada aquesta passada setmana al Saló de Sessions. Es tracta d’un òrgan que va ser creat el 25 d’octubre passat, i que va fer la primera reunió el passat novembre i la segona a finals de desembre.

Durant la sessió, es van donar dades referents als primers quatre mesos de 2022. Mossos d’Esquadra va destacar la caiguda dels robatoris amb violència i intimidació en un 16%, un descens que se suma al que ja hi va haver a finals de 2021, coincidint amb la posada en marxa de l’Operatiu Tremall (amb participació de Policia Local, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional), que continuarà de manera indefinida, segons es va exposar. També cauen, en aquest cas en un 9,2%, els delictes contra les persones.

El cos de Mossos també va explicar que, passada la pandèmia, s’ha notat un repunt de l’activitat delinqüencial respecte del 2020 i 2021 (els dos anys amb més restriccions per la Covid), però es va fer èmfasi en el fet que, tot i l’increment, es continua estant per sota de les xifres de 2019 durant aquests primers mesos de 2022. Amb tot, es va subratllar i reiterar que la tipologia de delictes que va motivar la creació de la Taula (agressions amb arma blanca i robatoris amb intimidació) són precisament els que han disminuït, en una tendència que es valora clarament de manera positiva.

Pel que fa a les patrulles mixtes entre Policia Local i Mossos d’Esquadra, també se’n va fer una bona valoració. Des que es va posar en marxa s’han fet un total de 1.133 visites a establiments.

Tal com va anunciar en una visita a Manresa el passat octubre el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la nova comissaria serà compartida entre Mossos d’Esquadra i Policia Local de Manresa i s’ubicarà al centre de la ciutat, amb la voluntat d’apropar els cossos de seguretat a la ciutadania. Ja s’han estudiat diversos locals amb el cos policial i s’està treballant amb la Generalitat en la redacció del conveni que ha de regular el funcionament d’aquesta nova comissaria.

Càmeres de videovigilància en marxa

A la sessió es va actualitzar la informació respecte de la implementació de diverses càmeres de videovigilància, una altra de les mesures que es va decidir adoptar aquest passat octubre. El primer paquet de càmeres ja està instal·lat i en funcionament i estan ubicades a plaça Sant Ignasi, plaça dels Drets, plaça Infants, plaça Sant Domènec, Passeig de la República amb plaça Llisach i plaça Gispert. Pel que fa a la segona fase, en aquests moments s’està preparant la licitació amb la previsió que es puguin instal·lar abans d’acabar l’any o a principis de 2023. Es col·locaran a la plaça de la Reforma amb Pont de la Reforma, al carrer Guimerà amb Sant Joan Baptista La Salle, a plaça Valldaura, a plaça Bonavista, a plaça Bages i en dos llocs del Passeig Pere III, a Crist Rei i a l’alçada de la Biblioteca Pública. Totes les càmeres són de rotació motoritzada de 360 graus i amb zoom.

Millora de la il·luminació amb llums de baixa alçada

També es va informar que l’Ajuntament de Manresa ha reforçat la il·luminació de diverses voreres amb la instal·lació dels anomenats llums de baixa alçada. Es tracta d’uns punts de llum que es col·loquen a quatre metres (per sota de les branques dels arbres) amb l’objectiu de millorar la il·luminació que reben de manera directa les voreres. Aquest 2022, ja se n’han posat a la Muralla del Carme (4 lluminàries LED), a les Muralles Sant Domènec i Sant Francesc (18) i al carrer Carrasco i Formiguera (8). La voluntat es anar reforçant les zones fosques de la ciutat, ja sigui augmentant el número de punts de llum o fent-ne una renovació, com ja es va fer per exemple al Passeig de la República.

Intermediació i treball comunitari, eines per a la prevenció

Durant la tercera Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència es va fer balanç de les tasques d’intermediació i treball comunitari que es duen a terme des de l’Ajuntament de Manresa per tal d’actuar des d’un àmbit preventiu.

Un dels exemples és el servei municipal de medicació, l’Enllaç, que durant el 2021 va intervenir en 154 casos per millorar i afavorir la convivència ciutadana. Es tracta d’una xifra que és un 20% superior a la del 2020, fet que manifesta que s’estan posant molts esforços en aquest tipus de vies de resolució. En total, es van atendre 375 persones que manifestaven diferents problemàtiques, que afectaven un global de 1.143 persones i que van generar 1.190 intervencions. De tots els casos atesos, el 67% es van gestionar de forma satisfactòria.

També destaquen els programes que es duen a terme a través de l’Equip d’Intervenció Comunitària de l’Espai Jove, que atenen sobretot joves migrats amb xarxa dèbil o sense xarxa de suport al territori, amb els quals es fa un treball de promoció de la convivència i de detecció de diferents problemàtiques que puguin estar vivint, com les situacions d’infrahabitatge o de sensellarisme. Durant el 2021 es van fer un total de 163 intervencions d’aquest tipus. També es va establir un “cafè-calor” —un espai on els joves poden passar una estona i, en paral·lel, establir contacte amb el servei—, es van organitzar activitats esportives al camp de futbol Cruyff Court i es van fer diferents trobades amb les associacions de veïns i amb agents diversos de cada barri, per tal de detectar problemàtiques i necessitats.