Una dona sap alguna cosa sobre la mort d'Esther López, la jove el cadàver de la qual va ser trobat en una cuneta pròxima a Traspinedo (Valladolid) el passat 5 de febrer. Així ho pensen els investigadors de la Guàrdia Civil i així ho revela l'anàlisi d'ADN realitzat en el laboratori central de Criminalística, segons ha sabut CAS OBERT, el canal de recerca i successos de Prensa Ibèrica.

Els investigadors havien descobert ADN a l'interior del maleter del cotxe d'Óscar, amic de la família i principal investigat en el cas. Aquesta petjada genètica, a la goma del maleter, és molt important perquè estava barrejada amb la de dues persones més: una d'elles és Esther, la víctima; una altra és d'Óscar, el sospitós; i l'última corresponia a "un tercer", segons la jutgessa. Doncs bé, el tercer és tercera. Les anàlisis d'aquesta mostra d'ADN han revelat que aquesta tercera persona és una dona.

Óscar no ha sabut explicar com va arribar fins a l'interior del maleter del seu cotxe la petjada genètica d'Esther López, i molt menys barrejada amb la seva i amb la d'una altra persona. La seva versió és que ell i Esther van sortir de festa amb un amic, Carolo, al qual tots dos van deixar prop de casa seva i que, poc abans de les tres de la matinada, ella va baixar del seu cotxe i va marxar caminant. Ni Óscar, ni Carolo ni altres testimonis parlen de la participació d'una altra dona en aquella reunió nocturna.

Lleixiu o amoníac

El problema és que la mostra d'ADN recuperada del maleter del seu cotxe presenta "un enorme estat de deterioració", segons les fonts del cas consultades per CAS OBERT, que apunten la possibilitat que hagués estat "sotmesa a químics com lleixiu o amoníac". "El maleter d'un cotxe és un lloc ideal per a buscar mostres biològiques perquè les conserva molt temps", subratllen les fonts consultades, "tot indica que aquí s'han utilitzat productes químics".

La Guàrdia Civil ja va descobrir que, l'endemà de la desaparició d'Esther López, el passat 13 de gener, Óscar va rentar el seu cotxe durant 17 minuts, segons la posició del seu telèfon mòbil i les imatges d'una càmera de seguretat pròxima.

Saliva humana

En el mateix maleter del cotxe d'Óscar la Guàrdia Civil va trobar també una mostra de saliva. Aquesta petita petjada biològica indicaria, segons els investigadors, que un cos va estar tombat a la moqueta del maleter, però no ha pogut ser identificada, perquè no s'ha pogut extreure ADN d'ella.

Els experts de Criminalística de la Guàrdia Civil continuen treballant amb les gairebé 500 mostres recollides de la casa i el cotxe del sospitós, especialment amb les restes de sang trobades al sofà de la casa i la caseta de la piscina.

No va caure a la piscina

Pel que fa a la piscina, que estava buida en la data de la mort d'Esther, s'ha comparat la pintura dels taulells amb restes de pintura blava descobertes en el cos de la víctima, amb resultat negatiu, la qual cosa descarta que la dona patís un accident a la piscina de casa del seu veí. "Aquesta possibilitat ha quedat tancada amb les anàlisis de laboratori", expliquen les fonts consultades.

Els informes de la Guàrdia Civil sí que deixen oberta la participació de terceres persones en la mort d'Esther o, almenys, en el trasllat del seu cos des del lloc on va ser atropellada fins a la cuneta on va ser trobada 23 dies després. La prova d'ADN trobada al maleter obre la possibilitat que aquesta persona sigui una dona.