El Govern de la Generalitat de Catalunya ha gestionat un total de 7 expedients des de l’any 2015 pel que fa a cobraments de rescats al medi natural per imprudències o males pràctiques, i només n’ha arribat a cobrar dos. 4 expedients es troben en via executiva i un d’ells va ser anul·lat a l’estimar el recurs presentat.

Són dades de l’any 2015 que ha demanat el diputat socialista, Cristòfol Gimeno, al Govern. En aquest sentit, el PSC diu que «constatem la gairebé nul·la efectivitat del Govern de la Generalitat per a recuperar els costos de rescats per causes d’imprudència o males pràctiques». La formació entén que en alguns casos és difícil imputar causes d’imprudència i males pràctiques, assegura que en centenars d’altres casos s’ha constatat la falta de preparació, la inadequació de vestimenta o equipament, o fins i tot la contravenció de fer pràctiques per causes meteorològiques, entre d’altres.

Per aquest motiu, la formació socialista assegura que l’absència d’aquesta acció sancionadora no està justificada, sobretot «quan no passa setmana o mes en que no veiem actuacions de bombers, helicòpters, mossos i altres cossos, ocupats en tasques d’emergència, per actuacions totalment fora de lloc».

La quota de la taxa és de 41,80 euros per unitat i hora en el cas de Bombers, de 54,25 euros per unitat i hora en el cas dels vehicles i de 3.151,30 euros per unitat i hora en el cas dels helicòpters.