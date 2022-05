Un avís per violència domèstica va ser l’inici de l’operatiu antidroga

La investigació contra un clan familiar que es dedicava al tràfic de drogues a la Catalunya Central i que ha acabat amb 31 detinguts es va iniciar a finals de l’any 2020, a Berga. Va començar amb un servei de violència domèstica a Berga on els agents van veure indicis d’un delicte contra la salut pública al domicili relacionat amb la cocaïna. A partir d’allà es va iniciar una investigació per part de la comissaria de Berga i es va veure que el delicte sortia del Berguedà i tenia ramificacions al Bages, al Solsonès i al Moianès. Llavors es va fer un equip conjunt amb les comissaries de Berga i Manresa i també amb la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central que ha acabat amb la detenció de 31 persones.

El macrooperatiu policial dut a terme el 27 d’abril va saldar-se amb la intervenció per part dels Mossos d’Esquadra de 22 plantacions interior de marihuana, amb un comís aproximat de 5.000 plantes, 2.000 esqueixos i 25 kg de cabdells. Durant els 31 escorcolls també es van trobar un total de 32.245 euros en efectiu i 1 kg de cocaïna.

Segons ha pogut saber Regió7, els municipis amb més arrestats van ser Manresa, amb 15, i Berga, amb 12. A Sant Joan de Vilatorrada, Santa Maria d’Oló, l’Espunyola i Solsona es va fer una detenció per població. En total, en van ser 31. A banda d’aquestes poblacions, també es van fer entrades a Horta d’Avinyó i Llobera. També es va fer un escorcoll en una barberia de Berga hi venien droga.

Els arrestats, que treballaven al Berguedà i al Bages principalment, eren persones vinculades familiarment entre sí, i es podria parlar d’un clan familiar, d’origen estranger. Cadascuna gestionava de forma personal cultius concrets, però treballaven de forma coordinada a l’hora d’aconseguir material pel manteniment i també pel que fa a la distribució. A vegades, també ajuntaven tot el producte obtingut dels diferents cultius per vendre’l i col·locar la marihuana en global. Dins del grup també hi havia persones encarregades de buscar habitatges per fer els cultius i persones que realitzaven les instal·lacions elèctriques i el posterior manteniment.

El clan familiar era un dels majors grups delictius que estava ubicat i treballava a la regió de la Catalunya Central, segons va explicar ahir Joel Boixader, cap de la Divisió d’Investigació Criminal de la regió policial central. Com que la majoria dels cultius del clan es feien a pisos, tot i que algunes també en algunes masies, no eren plantacions molt grans. Tot i això, les ramificacions que tenien per tota la regió i el seu pes en la producció i distribució de marihuana feien d’aquest grup criminal un grup destacat a la Catalunya central. A més, complementaven la marihuana amb la distribució al detall de cocaïna a tota la regió central.